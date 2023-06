TABASKI 2023/ Polémique sur l’oignon et la pomme de terre: Hausse ou Baisse des prix? Commerçants et clients se rejettent la faute

À quelques heures de la fête de Tabaski, certains produits comme l’oignon et la pomme de terre restent intouchables sur le marché de consommation. Non pas parce qu’ils manquent mais le problème réside dans la tarification (700 à 750 Fcfa le kilo ; 14.000 voire 17.000 Fcfa le sac de 25 kilos). Un tour au marché "Castors" nous a permis de recueillir l’avis de quelques clients et commerçants.



Toutefois, si certains d'entre eux se lamentent et pointent un doigt accusateur sur les vendeurs qui abuseraient sur les prix en cette période de fête, ces derniers pour se défendre, se plaignent en retour des prix qu’on leur proposent.



Sur ce, ils interpellent les autorités compétentes pour l’allègement des prix à leur niveau afin qu’ils puissent en retour servir le marché comme il se doit et à des prix plus accessibles.