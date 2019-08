TABASKI 2019/ Les images de la prière à la Grande Mosquée de Dakar

La grande mosquée de Dakar a abrité ce lundi 12 août la célébration de l’Aid El Kabir dans la ferveur et la communion. Le président de la République Macky Sall a participé à la prière des deux rakas tout comme le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye ainsi que plusieurs autorités administratives, chefs religieux et coutumiers. Pour l’année 2019, l’imam Alioune Moussa Samb n’a pas dirigé la prière pour des problèmes de santé. Et c’est El Hadj Malick Diagne qui a assuré son intérim. Après avoir effectué la prière conformément à la tradition musulmane, l’imam a fait un sermon dont la substance se résume en ces termes : « le respect scrupuleux des recommandations divines ».

Dans un autre registre, le Chef de l’Etat a formulé ses meilleurs vœux à la communauté musulmane du Sénégal mais aussi de la diaspora à l’occasion de son adresse à la Umma islamique. Macky Sall en a profité pour lancer un vibrant appel aux citoyens sénégalais à « faire en sorte que l’esprit de solidarité et de partage continue de gouverner nos relations sociales ».