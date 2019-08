TABASKI 2019 À KOLDA / Les autorités politiques locales visitent ensemble les familles maraboutiques qui approuvent leur démarche.

« Nous voulons que cette image de d’unité continue et perdure. Et cette visite de courtoisie pour la fête de la Tabaski nous marque beaucoup. C’est l’union qui fait la force et nous sommes rassurés de vous voir unis et solidaires. Ceci nous réconforte beaucoup et nous vous exhortons à œuvrer dans cette direction. Que ce bel exemple d’unité que vous donnez se perpétue dans vos rangs. Moussa Baldé (maer) et Abdoulaye bibi Baldé (dg poste) ont montré qu’ils sont des frères unis et pour nous marabouts, nous ne faisons que saluer cet acte », dira Serigne Mamour Mbacké, le représentant des mourides, une des familles religieuses visitées par la délégation.



Toutes les familles religieuses visitées en passant par les niassène, la communauté peulh, l’imam ratib Alassane Tall et la famille Dia, ont prôné l’union des leaders politiques.



Ibrahima Diallo, notable de la communauté peulh : « lorsque nous avons appris votre visite nous craignions que vous veniez en rangs dispersés. Mais ce que nous avons vu nous rassure et ainsi nous n'aurons qu'un interlocuteur. Nous devons vivre dans la fraternité et savoir pardonner. Cependant, nous voudrions que la route qui mène à notre mosquée soit réhabilitée car elle est complètement dégradée. Et puis, nous avons des difficultés en eau et en électricité dans notre mosquée. Toutefois, nous nous réjouissons de votre visite dans l’unité », estime-t-il.



Lors de cette visite, les deux leaders Moussa Baldé (maer) et Abdoulaye bibi Baldé (dg poste) étaient habillés de la même couleur bleue marine avec pratiquement le même modèle de couture. L'ensemble de BBY a été représenté dans la délégation conduite par les deux leaders...