TABASKI 2018 : « Les tailleurs toujours preneurs de clients »

En cette période de forte canicule, se profile à l’horizon la fête de la TABASKI. Tous les musulmans se concentrent sur les préparatifs et les tailleurs restent les plus courtisés. Ceux établis à Sandaga ont les idées braquées sur les modes et tendances qui puissent accrocher leurs clients. Cependant, ils sont « assez satisfaits » de la présence de la clientèle qui reste exigeante quand il s’agit de donner de l’ampleur à la fête. Les délestages ont considérablement diminué par rapport aux années précédentes, soutiennent-ils. Ce qui pourrait leur permettre de travailler et de livrer les commandes à temps. Reportage.