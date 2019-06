Système sanitaire : " Le président est le premier combattant de la lutte contre les faux médicaments en demandant d'inscrire une ligne de 200 millions à cet effet " (Abdoulaye Diouf Sarr).

Présent comme d'habitude dans la traditionnelle prière de l'Aïd El Fitr à Yoff, le ministre de la santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a 'brossé' l'actualité liée à la santé et particulièrement à cette dernière rencontre entre les pharmaciens et l'État.



"Il faut se rappeler que c'est le président Macky Sall lui même qui a demandé lors d'une rencontre au King Fahd, dans le cadre du combat contre le faux médicament, d'intensifier la lutte en mettant dans le budget de notre ministère, une somme de 200 millions de FCfa", lance le maire de Yoff.

Parallèlement, poursuit-il, "il est le premier combattant du faux médicament et lors de la rencontre d'hier avec l'ordre des pharmaciens et ceux du privé, il l'a réitéré pour leur dire que c'est un combat de l'État avant d'être celui des pharmaciens", ajoute Abdoulaye Diouf Sarr.



Pour terminer, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr d'ajouter qu'à cette rencontre avec les pharmaciens, il y'a aussi d'autres questions telles que la ratification de la convention "médicrime" qui vise la criminalisation de la vente et du vol du faux médicament dans le monde. Il faudra donc voir avec le ministre des affaires étrangères pour étudier les voies et moyens de son exécution.