Système de rémunération des agents de l’Etat : Les organisations syndicales sollicitent la touche de la COSYDEP

Dans une perspective tendant vers l’ouverture prochaine des classes, les organisations syndicales ont rencontré ce matin l’entité regroupant les différentes organisations pour la défense de l’éducation publique. La COSYDEP avec son coordonnateur Cheikh Mbow, a accueilli ce matin les acteurs et spécialistes des questions relatives au traitement salarial, à la fiscalité pour échanger sur les éventuelles difficultés et pour être édifié et mettre tous les atouts de leur coté pour faire face à l’État dans les négociations. Selon le secrétaire général national du SELS, « il y’a certes des études déjà entamées dans le sens du système de rémunération, mais il faut cependant faire des ajustements préalables car il y’a beaucoup de lenteurs. Cependant, ces échanges avec la COSYDEP et les spécialistes vont pouvoir nous édifier pour adopter une bonne position face aux discussions prochaines avec l’État ».