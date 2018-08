Système de rémunération des agents : Abdoulaye Ndoye presse l’Etat

Venu à Thiès pour participer au Panel de la Cosydep axé sur le "système de rémunération de la Fonction publique: Quelles solutions gagnantes, équitables et durables", le secrétaire général national du Cadre unitaire des enseignants du moyen-secondaire( Cusems) est revenu sur le rapport de l'étude y dédiée. D'après Abdoulaye Ndoye, les syndicats d'enseignants ont reçu hier un extrait dudit rapport alors que le séminaire consacré à cette question sera diffusé à partir de ce mercredi. Mr Ndoye d'exiger la disponibilité du document complet pour la reddition des comptes et la transparence. Ledit syndicat n'a pas non plus oublié de demander la mise à plat des salaires afin de rendre le système plus rationnel et plus équitable...