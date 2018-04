Système de parrainage : "Y en a marre" demande la suspension du projet de loi et avertit l’État du Sénégal

Même s'il n’est pas encore adopté par l’Assemblée nationale, le projet de loi portant sur le système de parrainage continue de susciter de vives réactions tant du côté de l’opposition que de la société civile.

Le mouvement "Y en a marre" n’est pas en reste sur les réactions. En conférence de presse cet après-midi, les responsables du mouvement demandent la suspension du projet de loi portant sur le parrainage. « Nous appelons l’État du Sénégal à suspendre le processus d’adoption de cette loi à polémique… » Dixit Fadel Barro et camarades.

En conséquence, ils avertissent l’État du Sénégal : « En tout état de cause, Y en a marre sera là et engagera le combat avec toutes les forces vives pour préserver nos acquis démocratiques. Et l’État du Sénégal sera responsable si le pays est déstabilisé... »

Cependant le mouvement se dit pour la rationalisation des partis politiques mais contre « une loi électorale non consensuelle. »