Système de parrainage : Les députés non-inscrits votent non et appellent à une mobilisation devant l’hémicycle

Les députes dits non inscrits ne sont pas restés indifférents à l'ébullition sociale que traverse le pays. Du mouvement d'humeur des syndicats de la santé, de l'éducation, à la justice, sans oublier la polémique sur le projet de loi portant sur le parrainage.

En conférence de presse ce jeudi à Dakar, ces parlementaires non inscrits fustigent ce qu'ils considèrent comme du " Maa Tey et du Diaay Doolé de la part du président de la République et de son camp".

Ces parlementaires regrettent le fait que " l'Assemblée nationale du Sénégal a délibérément choisi la soumission voulue et assumée à l'exécutif". Selon ces derniers, cette assemblée " a cessé de représenter le peuple, et d'être un rempart contre l'arbitraire et la dictature érigés en mode de gouvernement par le pouvoir exécutif. "

Les non inscrits disent refuser d'assumer cette responsabilité et entendent porter le combat ." Nous nous engageons à porter le combat et demandons au peuple sénégalais de se faire écho de cette bataille par tous les moyens de lutte démocratiques. "

Ils invitent par ailleurs à " une synergie dynamique, pour barrer la route à toute initiative non partagée et de surcroît anti démocratique... "