Système de parrainage / La conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi prévient Macky : « Khalifa Sall est notre candidat et personne ne peut l’empêcher... »

La conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi a fustigé l’emploi du système de parrainage qui va être utilisé pour les élections législatives du 31 juillet 2022.



Prenant la parole cet après-midi à l'occasion du face à la presse organisé par la coalition Yewwi Askan Wi, Malick Gakou, toutes griffes dehors, sera le premier à s’exprimer sur la question en signifiant au président Macky Sall de laisser toute entreprise de dislocation de leur coalition. « Je me permets juste de penser qu’il n’ose pas tenter d’éliminer notre liste. Nous serons en tout cas debout et ferons face », clame le patron du Grand Parti rejoint sur cette idée par Cheikh Tidiane Dièye.



Pour Aïda Mbodj, Yewwi Askan Wi dans son ensemble, décide de ne plus faire de cadeau à Macky Sall. "Avec le retour du système de parrainage, il est prêt à tout. Mais nous nous dressons contre toute tentative qui exclut la participation des candidats. Khalifa Sall est le candidat de Yewwi Askan Wi et nous le défendrons", s'insurge la parlementaire.



Ousmane Sonko rejoint aussi, les précédents membres de la conférence des leaders en réaffirmant son soutien au candidat choisi par la coalition en l'occurrence, Khalifa Sall.