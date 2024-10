Système Lalal Bassang- Ahmet Ndoye a-t-il bénéficié de ce système ? Si l'enquête confirme cette piste, beaucoup de têtes vont tomber !

Le chroniqueur Ahmet Ndoye a été placé hier en garde à vue pour faux, usage de faux, conduite sans permis et blessures involontaires. En effet, après avoir été contrôlé par les gendarmes, le mis en cause avait déclaré avoir laissé son permis de conduire chez lui, et finalement, il avait déposé une attestation dont le numéro mentionné dans le document est inconnu du service des Mines. Et les derniers développements de cette affaire révèlent qu'il s'agit d'une « attestation de complaisance » et que la police a ouvert une enquête puisque l'attestation porte le cachet du commissariat de la Médina. Est-ce que Ahmet Ndoye a bénéficié du système " Lalal Bassang"?



Qu'en est-il du système " Lalal Bassang ?



Le système " Lalal Bassang est une alternative pour les non détenteurs de permis de conduire de pouvoir se procurer une attestation de complaisance moyennant quelques billets de banque. Cette pratique existerait dans tous les commissariats du Sénégal et le bénéficiaire muni de ce document peut se permettre de se mouvoir en toute quiétude brandissant son attestation au niveau de chaque point de contrôle. Et très souvent, la validité de ce document peut être prorogée de plusieurs jours, notamment de 15 jours. En effet, ce système qui est connu de beaucoup de Sénégalais prend de plus en plus de l'ampleur du fait de ces avantages pour ceux qui gravitent autour de ce réseau de faussaires.



Au cas où le système "Lalal Bassang" se confirme, les agents de la police risqueraient gros !



Si ledit système est établi, Ahmet Ndoye ne tombera pas seul, car les agents impliqués pourraient être tous poursuivis pour les mêmes infractions et autres. L'affaire pourrait aussi étendre ses tentacules dans tous les commissariats du Sénégal. Mais pour l'instant, l'enquête qui a été ouverte par la police, nous en dira plus !



*"Lalal Bassang" : Étalé une natte sur le sol pour quelqu'un