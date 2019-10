Syrie : une reconnaissance faciale biométrique aurait confirmé la mort de Abou Bakr al-Baghdadi

Alors qu'une importante déclaration du président américain est attendue dans quelques minutes sur la mort présumée du chef de l'Etat islamique, une journaliste américaine a confirmé que Abou Bakr al Baghdadi a bel et bien été tué.



Journaliste pour Foxnews, spécialisée sur les questions de sécurité, Jennifer Griffin tient d'une source militaire que l'identité de l'homme qui est mort, au cours d'un raid des forces spéciales, à Baricha, dans la province d'Idlib est celle de l'émir autoproclamé de l'EI.



Une reconnaissance faciale biométrique aurait permis au commando américain d'identifier formellement al Baghdadi dont la tête est restée intacte après qu'il a déclenchée sa ceinture d'explosifs.



Des tests d'Adn auraient également été faits mais ne devrait livrer leurs résultats que dans quelques heures.



Selon Newsweek, deux épouses du désormais défunt chef de l'Organisation Etat islamique auraient également été tuées lors de cet assaut mené par les Navy Seals américains.



Homme le plus recherché du monde, Abou Bakr al-Baghdadi aurait trouvé refuge il y a seulement deux jours à Baricha, non loin de la frontière turque. Il aurait logé dans une maison d'un haut cadre d'une organisation proche d'Al Qaida pour passer inaperçu.