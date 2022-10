Symposium du Gamou International de Médina Baye / Cheikh Tidiane Gadio : « Baye Niass était un grand panafricaniste »

Invité en tant que conférencier à l'occasion du symposium marquant les premières activités du Gamou international de Médina Baye, l'ancien ministre Cheikh Tidiane Gadio a axé son intervention sur la mission africaine de Mawlana Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass.



Selon M. Gadio, Baye Niass est dans le top des 04 des plus grands panafricainistes dans le monde auxquels on peut ajouter Kwame Nkrumah, Marcus Garvey et Cheikh Anta Diop.



« Le Sénégal doit être fier de son fils. Ses enseignements doivent être également appris à la jeune génération pour l'intérêt de l'Afrique... », a-t-il indiqué.