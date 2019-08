Sylvain Lautié, entraîneur du Mali : « On aurait aimé être à la place du... Sénégal »

Après sa qualification pour les demi-finales de la 24e édition du championnat d’Afrique des nations féminines, le sélectionneur du Mali, Sylvain Lautié s’est félicité du résultat et de la belle prestation de ses joueuses. En conférence de presse d’après-match, le coach a aussi fait part de son admiration pour l’équipe du Sénégal et celle du Nigéria qui ont bien représenté l’Afrique lors du mondial en Espagne l’année dernière. « On aurait aimé être à la place du Sénégal et du Nigéria », a-t-il laissé entendre.