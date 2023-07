Suspension du signal de WalfTv : « une télévision ne peut pas se positionner comme étant un opposant au pouvoir... » (Me Moussa Bocar Thiam)

Le ministre de la communication, des télécommunications et de l’Économie numérique, Me Moussa Bocar Thiam est revenu sur la suspension du signal de Walfadjri le 01 juin dernier et les réelles motivations d’une telle décision. À en croire l’autorité qui intervenait ce 03 juillet à l’occasion de l’édition spéciale consacrée au décryptage du discours du président Macky Sall, le groupe de presse a manqué à ses obligations de responsabilité.



« Est-ce que le rôle de la presse est de participer à augmenter une situation de violence ? Ce n’est pas son rôle. Elle doit tout faire en temps de violence pour participer à l’effort de l’État à baisser la tension. Est-ce qu’on doit laisser faire ? », a commenté Me Moussa Bocar Thiam qui considère que la presse est aujourd’hui minée par un désordre et des actes sont en train d’être menés pour son assainissement. Les positions partisanes de la presse ne sont pas à tolérer, croit le ministre en déplorant la démarche du groupe de presse de feu Sidy Lamine Niass.



« Une télévision ou un groupe de presse ne peut pas se positionner comme étant un opposant au pouvoir. Ça n’existe qu’au Sénégal », a déclaré Me Moussa Bocar Thiam face aux journalistes de Dakaractu, Cheikh Sadibou Fall et Moussa Bèye.