Suspension du lotissement dit "Hangar Pèlerin" : le collectif des détenteurs de titres réguliers s’en offusque et se réserve le droit d’exercer toutes les voies de droit

Par un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu, les détenteurs de baux sur le site dit " Hangar Pèlerins", ont annoncé avoir mis sur pied un nouveau collectif, à la suite de la décision de suspension du lotissement dit "Hangar pèlerins".



Ladite structure a pour objectif de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres. "Après avoir acquis légalement des parcelles de terrains sur le site dit « Hangar pèlerin » Léopold Sédar Senghor et obtenu de l'administration sénégalaise tous les papiers afférents à la légalité de l'acquisition de ce foncier à bâtir, il est mis en place un collectif des détenteurs de titres réguliers. En effet, depuis plus de six mois, le collectif a suivi avec attention les annonces et actes posés concernant le dit lotissement (arrêts des travaux, prolongation arrêts travaux, suspension lotissement …).



En novembre, dernier, un communiqué de la primature demandait aux titulaires de droits sur le lotissement Hangar des Pèlerins de renseigner un formulaire d’identification de lots et de le déposer avec tous les documents afférents (baux, notifications, états de droits réels et même des autorisations de construire…), au siège de la Direction Générale de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DGSCOS). Procédure suivie par tous les membres du collectif. D’ailleurs, quelques-uns ont même reçu leur quitus faisant office de main levée", ont-ils fait savoir.

Avant de poursuivre en ces termes : "Mais grande a été la surprise quand le 29 janvier 2024, une note signée par le nouveau directeur général des impôts et des domaines a fait état d’une suspension provisoire de certains lotissements dont une partie de celui dit Hangar pèlerins.



Au regard des derniers developments, le collectif regroupant des citoyens qui ont acquis légalement et parfois au prix fort et de sacrifices, tient à rappeler que leurs actes ont été validés par la commission de contrôle des opérations domaniales (CCOD) dont la DSCOS est une composante". Ledit collectif compte aussi user de toutes les "voies de droit".



"Par conséquent, les détenteurs de baux dans le lotissement dit Hangar Pèlerins, se réservent la possibilité d'exercer toutes voies de droit qui s’offrent à eux. Un plan d’actions visant à dénoncer ce qui ressemble à un abus de pouvoir a été mis en place et sera communiqué les jours à venir"...

Et par consequent, le collectif demande à tous les détenteurs de titres dans le lotissement dit Hangar Pèlerin, de le contacter par le biais de l'adresse email: hangarpelerin@gmail.com ou de remplir ce formulaire en ligne: https://forms.gle/VPgywPUz7vy5VEx18