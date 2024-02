Suspension des données mobiles : un Colonel de l'armée à la retraite approuve la décision et évoque la stabilité du pays

Le Lieutenant-Colonel Adama Diop, ancien chef de la Division Médias et stratégies de la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa), approuve la suspension des données mobiles lors des manifestations politiques. Selon lui, cette décision est prise pour la stabilité du pays.





Dans un entretien qu'il a accordé à Dakaractu, l'ancien soldat de l'armée a souligné que chaque situation fait l'objet d'une évaluation. "Au Sénégal, à chaque fois que les gens manifestent, il y a certains qui filment à partir de leurs balcons. Et ceux qui sont animés d'un esprit maléfique peuvent ramener des images qui datent de longtemps pour envenimer la situation au point que les jeunes s'alarment et envahissent les rues", a-t-il déclaré





C'est pourquoi, il est d'avis que l'internet soit suspendu pour éviter que la situation ne dégénère. " Voilà pourquoi à chaque évaluation et à chaque situation que je suis d'accord qu'on suspend l'intérnet. La manière dont les gens utilisent ses réseaux sociaux qui amènent les autorités à mettre une croix momentanément sur le fonctionnement du net. C'est pour la stabilité du pays. Il y a toujours des dégâts collatéraux, il y a des morts et certains perdent leurs biens."





D'après lui, la responsabilité n'est pas à chercher du côté de l'autorité qui a suspendu le net, mais plutôt ces gens qui cherchent à mettre de l'huile sur le feu au point de commettre des dégâts auprès d'honnêtes citoyens.





Par ailleurs, l'ancien Lieutenant-Colonel Diop recommande aux citoyens de faire face à cette coupure et de ne pas être alarmiste, mais d'avoir un esprit républicain afin que cette situation puisse connaître son épilogue.