Suspension de ses activités au sein de YAW: Le Pastef Dakar fait volte-face

Une position qui n’aura pas duré suite au communiqué sorti par la coordination départementale de Yewwi Askan Wi. En effet, la coordination départementale de Pastef Dakar a décidé de lever sa suspension et de reprendre ses activités au sein de la Coordination départementale de la Coalition Yewwi Askan Wi, a appris Dakaractu suite à un communiqué.



Le Pastef Dakar, s’est estimé attentif aux échanges fructueux et fraternels entre les leaders membres de la Coalition YAW pour parvenir à une meilleure entente au sein de la coalition.



Le communiqué de préciser également que les militants et sympathisants de la coalition Yewwi Askan Wi sont invités à la cérémonie d’investiture des candidats de Pastef Dakar à la candidature qui va se tenir ce vendredi...