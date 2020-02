Suspension de Bamba Kassé : la CJRS condamne et rappelle à l'ordre Thierno Birahim Fall

La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS), dans un communiqué rendu public, a condamné « avec la dernière énergie les mesures prises par le directeur général de l'Agence de presse sénégalaise (APS), contre Monsieur Mouhamadou Bamba Kassé, par ailleurs secrétaire général du Synpics ». Ce dernier a été suspendu par la Direction de l’APS pour avoir soutenu ses collègues en conflit avec la Direction. « Cette décision est d'autant plus incompréhensible qu'elle survient dans un contexte où les plus hautes autorités s'emploient à rétablir la justice dans ce média public qui, de tout temps, a joué un rôle important dans le rayonnement de la presse nationale », a martelé la CJRS.



Aussi, la CJRS pour finir, d'indiquer qu’elle « n'acceptera aucune stratégie d'intimidation et appelle la direction à se concentrer sur la restructuration de l'APS, au lieu de s'en prendre à des agents émérites qui ont contribué à faire de cette entreprise publique ce qu'elle est devenue » tout en rappellant à l'ordre Thierno Birahim Fall "dont les agissements risquent de saboter les grandes avancées notées dernièrement ».