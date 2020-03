Suspension d’audiences : Le syndicat des travailleurs de la Justice salue les mesures prises par le Garde des sceaux.

Le syndicat des travailleurs de la Justice (Sytjust) a salué la mesure de suspension des audiences édictée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en application des directives du président de la République.



« Le Sytjust manifeste par ailleurs tout son soutien au peuple Sénégalais et au Président de la République dans leurs efforts d'endiguer la propagation du virus Covid-19 dans notre pays », lit-on dans le communiqué signé Me El Hadj Ayé Boun Malick Diop, SG du syndicat.





« Le Sytjust invite tous les citoyens sénégalais à la vigilance et au respect des mesures d'hygiène préconisées », conclut le communiqué...