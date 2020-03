Suspension d'activités face au C0vid-19 : le réseau des cadres Khalifiste en phase avec les instructions gouvernementales

Le réseau des cadres du mouvement ADK informe ses membres et sympathisants de la cessation de toutes ses activités en conformité avec l'arrêté du ministère de l'intérieur interdisant la tenue de toute manifestation sur l'étendue du territoire national. L'esprit républicain et le comportement patriotique dont nous faisons montre nous interpellent à nous conformer aux mesures d'urgence décrétées par les autorités politiques.



Par ailleurs, le réseau des cadres du mouvement And Dollél Khalifa apporte un soutien sans faille au gouvernement du Sénégal dans la croisade contre le covid-19. Il ne compte ménager aucun effort pour la sensibilisation sur les comportements à adopter en de pareilles circonstances.



Le réseau appelle ainsi les sénégalais au calme et à la sérénité, mais surtout au scrupuleux respect des consignes d'hygiène individuelle et collective de nos autorités sanitaires pour dans des délais raisonnables, endiguer la pandémie.