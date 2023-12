Surveillance des côtes: la Marine sénégalaise se dote d’un 2e Patrouilleur de haute mer lance-missiles OPV 58S baptisé le NIANI !

Pour accroître la surveillance de nos côtes et renforcer sa flotte et son dispositif, la Marine sénégalaise vient d'accueillir le NIANI, son 2e Patrouilleur de haute mer lance-missiles OPV 58S.



Après le WALO mis en service en juillet 2023 et avant le CAYOR en cours d'armement.

Le NIANI a accosté ce 26 décembre 2023 à la Base Amiral Faye Gassama de Dakar.