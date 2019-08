L'ex maire de la ville de Saint-Louis est revenu sur la question relative à la situation carcérale qui prévaut au niveau de certaines prisons. En effet, lors du Sommet G7 où le président Macky Sall, à Biaritz, s'est prononcé sur le système pénal pour réduire le nombre de personnes en prison, l’honorable député a lui aussi livré quelques appréciations sur cet aspect combien important pour l'évolution du système judiciaire. " Si nous voulons la stabilité et la garantie de la sécurité des citoyens, il nous faut une justice qui sera au cœur de nos préoccupations ", rappelle Cheikh Bamba Dièye.



Pour lui, la question du régime des prisons au Sénégal, sont des questions de droit, d'humanité qui sont liées à la nature de l'État que nous voulons construire. En d'autres termes, il estime qu'il faudrait, sur les dossiers judiciaires, avoir une certaine célérité pour leur traitement. En outre, il rajoute que ceux qui se trouvent autour du système judiciaire que ce soit les magistrats, les juges, ils doivent avoir en ligne de mire cette question surtout concernant les longues détentions que subissent certains citoyens et que l'on se rende compte au finish qu'ils n’avaient rien fait".

Selon notre interlocuteur, "il est primordial de se procurer des prisons Hi-Tech, modernes qui pourraient accueillir des détenus avec un traitement adéquat et respectant la dignité humaine".



Fondamentalement, selon Cheikh Bamba Dièye, la mission de l'État doit être vue sous l'angle du respect des droits du citoyen, des lois. Il faut respecter les procédures et éviter ainsi des séjours très longs sans que des éléments probants ne justifient la présence ou le maintien du citoyen dans les lieux de détention"...