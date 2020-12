Sur quelques "sonkonneries"...

La "sonkonnerie" est un néologisme qui a été introduit dans notre vocabulaire politique en 2017 pour désigner un propos émanant de l'honorable Sonko et présentant la triple caractéristique suivante : légèreté, impolitesse et arrogance. Exemple : l'année dernière, il avait dit que la presque totalité des opposants sont des chiens "qui aboient".



Je pensais que depuis 2017 une certaine forme de maturité s'était produite. Erreur ! Hier soir, j'ai entendu à la télévision les pires "sonkonneries". Le combat que nous menons pour l'annulation de la dette odieuse qui étrangle nos peuples ne serait rien d'autre que de la "mendicité". Mamadou Dia, Thomas Sankara, les autres leaders africains qui ont porté ce combat au fil des décennies seraient-ils donc des "mendiants" et non des militants ayant consacré une bonne partie de leur existence à combattre pour l'émancipation des peuples africains ? Soit ce monsieur ne comprend rien soit il est un faussaire bien différent de l'image qu'il veut se donner.



C'est la même chose quand il s'en prend à Ibrahima Sène, ignorant qu'il a été l'un des rares haut-fonctionnaires sénégalais ouvertement engagés dans l'opposition et le syndicalisme autonome. Avec une légéreté "sonkonne", ce militant révolutionnaire est impoliment caractérisé de "militant alimentaire", quelle arrogance !



Il reste la troisième "sonkonnerie", celle qui n'a pas été dite cette fois-ci, les journalistes ayant omis de l'interroger sur ses propos légers mais ni impolis ni arrogants à propos du projet de réforme macronienne du franc Cfa.



Wolof Ndiaye nous avait pourtant averti : "mana mana du yaw". L'autoglorification trahit l'hypocrite. Un bon viatique pour repérer les faux types.



Mamadou Bamba NDIAYE

Ancien député