Sur les traces de la Covid-19 : « Si les sénégalais respectent durant 15 jours le port du masque, la maladie sera vite maitrisée. » (Dr Mbaye Thiam, MCD/ Rufisque)

Après cinq mois dans le pays et des centaines de morts et des milliers d’infectés, le coronavirus s’incruste toujours dans le pays. Après la reprise des activités économiques, le port du masque est devenu obligatoire. Selon le Dr Mbaye Thiam, le Médecin chef du District sanitaire de Rufisque, « c'est notre seul salut. Il y’a deux types de transmission jusqu'à maintenant. Il y’a la transmission gouttelettes que l'on peut éviter avec le port du masque. Il y a la transmission par contact humain. Si l'individu porte correctement le masque et respecte les mesures barrières il sera épargné par ce virus ». Ainsi, "si les sénégalais respectent durant 15 jours le port du masque, la maladie à coronavirus sera vite maitrisée au Sénégal", a-t-il fait savoir...