Sur les traces de la Covid-19 : « Le personnel soignant a été touché. On a eu 4 cas de transmission communautaire ». (Dr Mbaye Thiam, MCD/Rufisque)

Au centre de Santé de Rufisque, des cas de covid-19 ont été notés. « Ils ont été victimes de transmission communautaire. Quand on a fait nos investigations, on s'est rendu compte que les autres membres de leurs familles ont été aussi infectés alors que leurs collègues de travail ne l'étaient pas. Probablement ils l'ont attrapé à la maison. On a pu les identifier à temps, les mettre en quarantaine, ce qui a fait que l'infection n'a pas pu se propager. Ils étaient au nombre de 4 cas. Je sais un cas c'est déjà quelque chose, mais heureusement la situation a été vite maîtrisée », a annoncé le médecin chef du centre de santé de Rufisque, le Dr Mbaye Thiam lors d'un entretien avec Dakaractu.