Sur les traces de la Covid-19 : « Le district de Rufisque a enregistré 373 cas, dont 188 cas communautaires et 13 décès. » (Dr Mbaye Thiam, MDC)

Le district sanitaire de Rufisque qui polarise les trois communes de Rufisque Est, Ouest et Nord a très tôt intensifié le combat contre cette pandémie qui sévit depuis bientôt 5 mois au Sénégal.



Selon le Docteur Mbaye Thiam, le Médecin Chef du centre de santé de Rufisque, « la maladie s'est introduite en mars au Sénégal, mais Rufisque a enregistré son premier cas le 7 juillet. À la date d'aujourd'hui, nous avons effectué 3.468 prélèvements, et 373 cas ont été positifs. Ces cas sont répartis comme suit : 4 cas importés, 181 cas contacts et 188 cas issus de la transmission communautaire. Si on fait la répartition entre les territoires géographiques, nous avons enregistré 83 cas à la commune de l’Ouest, 113 cas à la commune de l’Est et 89 à Rufisque Nord. On peut dire que c'est la commune de Rufisque-Est qui a été la plus touchée par cette pandémie. Le reste des cas qui sont au nombre de 88 sont des cas hors zone. Ce qui veut dire qu’ils ont été testé ici à Rufisque, mais ils sont des non-résidents. Actuellement les malades qui sont en traitement sont au nombre de 23. »



Rufisque aussi a enregistré des morts qui sont au nombre de 13, dûs à une prise en charge tardive de la maladie. « Ces personnes ne sont pas des cas qui sont décédés dans les centres de traitement. Ils sont morts chez eux avant même que les résultats des tests ne soient connus », a révélé le MDC du centre de santé de Rufisque. Concernant les malades traités à domicile, Docteur Thiam soutient que c'est là le nœud du problème. « Il y’a des malades qui sont traités chez eux sans problème, mais il y’a des récalcitrants qui rendent le travail très difficile. Ils refusent de coopérer et sont parfois injoignables sur les numéros qu'ils nous donnent. Ceux-ci peuvent être une source de la propagation de la maladie avec la transmission communautaire », a-t-il déploré lors d’une interview accordée à Dakaractu .