Sur les pas de Mamadou Diakhaté, un enseignant « hors du commun » constructeur d’écoles et créateur d’emplois.

Mamadou Diakhaté, cet homme âgé d’une trentaine d’années, n’est pas un enseignant comme les autres, car son engagement citoyen dépasse l’entendement normal.



Après avoir visionné un reportage sur ses nombreux exploits, Dakaractu a trouvé le « héros » des écoles sur le chantier d’une école élémentaire publique où il racontera au média l’histoire de sa vie.



Des motivations aux réalisations, cet enseignant hors du commun reviendra sur son parcours et ses débuts dans les actions humanitaires et sociales qui, au delà de la réfection de salles de classe et de la construction d’écoles, génèrent des emplois actifs.