Sur les Traces de la Covid-19 : « Aujourd’hui, c’est le traitement à domicile qui est devenu le problème majeur. » (Dr Mbaye Thiam, MCD/Rufisque)

Les difficultés n'étaient pas moindre pour le centre de Santé de Rufisque qui a été éprouvé durant tout le processus de prise en charge de la pandémie. «Au départ, le recensement des cas contacts était trop difficile au début. Avec le problème de stigmatisation, les gens avaient peur. Quand on venait recenser les contacts, ils nous montrait la première famille et la deuxième restait dans l’ombre si c’est un foyer polygame. Il y’a aussi le problème de déni, ils refusaient carrément le traitement, car ils ne croyaient pas à cette maladie », a fait savoir le MDC, le Dr Mbaye Thiam.



L’exhaustivité des recensements a surtout été accentuée par la rétention d’informations. « Quand les personnes étaient testées positives, refusaient carrément d'aller dans les centres de traitement, alors là, on était obligé de négocier. Alors là, il a fallu l’intervention des forces de l'ordre qui nous ont beaucoup aidé », a-t-il fait savoir. Aujourd’hui c’est le traitement à domicile qui est devenu le problème majeur. « Il est très difficile parfois de suivre certains patients à domicile…. », selon toujours le Dr Mbaye Thiam qui s’est confié à Dakaractu...