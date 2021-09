Sur la route du Magal : D’importants bouchons à l’entrée ouest de Touba.

Il va falloir s’armer de patience. Depuis jeudi, et jusqu’à vendredi matin, la route de Ngabou, à l’entrée ouest de Touba, connaît une forte circulation sur l’itinéraire Ngabou-Touba Mosquée en passant devant l’héliport.



Dans cet axe principal d’accès à la capitale du mouridisme par l’autoroute Ila Touba, on roulait au pas la nuit du jeudi à vendredi.



Les voitures se succèdent sans jamais laisser les riverains écouter la musique des chants religieux distillée par les magnétophones de quelques voitures sur la route du grand Magal édition 2021.



Par ailleurs, un important bouchon s’est formé, à l’entrée de Touba via Mbacké, une route régulièrement empruntée par les automobilistes, les jours précédant l'événement religieux.



Une période de fortes affluences sur la route, où plusieurs véhicules tombent en panne...