Supputations sur un 3ème mandat : Les précisions juridiques du Forum du Justiciable.

Le ministre de la justice, Ismaïla Madior Fall a tenu récemment des propos sur un supposé troisième mandat du président Macky Sall. Après avoir été interpellé sur la question, il a tenu des propos nuancés en avançant "qu'en principe, le président ne doit pas briguer un troisième mandat".

Des propos qui ont été jugés pas clairs à cause de leur caractère nuancé. Ce qui a poussé d'ailleurs bon nombre de citoyens sénégalais à se poser la question de savoir : " Si Macky Sall, compte tenu de sa politique de transparence affichée, de justice équitable et de tout ce que le pays a traversé en 2011/ 2012 , pourrait briguer un troisième mandat"?

Cette question interpelle aussi, le forum du justiciable qui, par la voix de son président Babacar Bâ, s'est prononcé sur la question tout en estimant que même si le terme "en principe" pourrait induire en erreur les profanes, il n'en demeure pas moins que le deuxième mandat du président Sall est le dernier, eu égard à la disposition constitutionnelle qui stipule que nul ne saurait faire plus de deux mandats consécutifs...