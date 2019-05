Suppression poste PM : Les députés de la diaspora favorables pour le vote

Venant de la Mauritanie, des États-Unis, ces députés de la diaspora et faisant partie de la majorité présidentielle, ont tous approuvé le vote concernant la suppression du Premier ministre. Pour eux, cette loi vient à son heure car, pour tenir compte de la rapidité dont le président fait allusion, il serait préférable de procéder à une simplification des tâches et de donner l'opportunité au président de faire le travail et d'être en contact direct avec ses ministres.