Suppression du poste de Premier ministre : La COJER de Rufisque en phase avec Macky Sall

Les nouvelles réformes portées par la majorité présidentielle sous l'impulsion de Macky Sall enregistrent l'adhésion de la Convergence des jeunesses républicaines (COJER) de Rufisque.

Sous la houlette de Mohamed Rassoul Diouf, ces jeunes mackystes se sont réunis ce mardi et ont approuvé la suppression en vue du poste de Premier ministre. Pour la Cojer de Rufisque, ce changement de paradigme « permettra d'avoir plus d'efficacité et d'efficience dans le travail pour une meilleure prise en charge des besoins de la population. »

Rassoul Diouf et ses camarades se sont aussi félicité des résultats de la dernière présidentielle. Responsable de la Cojer Rufisque Est, Amala Guèye a tenu à « remercier les Rufisquois de leur confiance renouvelée au candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar. »

Mais cette confiance renouvelée par les rufisquois au président Macky Sall avec un taux de 52%, mérite récompense si on déchiffre le message des jeunesses républicaines de la vieille ville. Ils demandent à Macky Sall de « responsabiliser les jeunes du département », d'autant plus qu'ils se définissent comme les parents pauvres du premier mandat du président de la République. « Rufisque est restée le seul département n'ayant pas eu un Dg ni de Pca dans la région de Dakar, malgré les bons scores toujours enregistrés », rappelle-t-il.