Suppression du poste de Premier ministre : "Cette loi ne fait que renforcer les prérogatives des députés" (Sira Ndiaye)

Après l'adoption de la loi modifiant la constitution et conduisant ainsi à la suppression du poste de Premier ministre, les députés de la majorité ont apprécié le déroulement des discussions.

Pour Sira Ndiaye, député de la majorité, "c'est une opportunité pour les parlementaires d'être mieux renforcés et non dépouillés de leurs prérogatives." Selon la militante apériste de Mbour, "ce sera une occasion de renforcer les capacités des députés qui auront l'opportunité de saisir à volonté avec qui parler des questions interpellant directement les populations."