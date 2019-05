Suppression du poste de Premier ministre : « C'est Macky Sall lui même qui est l'élément défaillant de la chaîne de transmission » (Déthié Fall)

L'homme politique du parti Rewmi était présent à l'Assemblée nationale ce matin pour assister à la révision et au vote du projet de loi portant suppression du Premier ministre.

"C'est une chaîne de transmission qui porte à sa tête le président de la République qui reste l'élément défaillant de la matrice", lance Déthié Fall. Et au député de lancer que cette loi qui est soumise aux députés, va être une opportunité de dissoudre l'Assemblée et de favoriser le suivisme du successeur du président de la République.