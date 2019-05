Suppression du poste de 1er ministre : Le satisfecit de la Plateforme des Forces de l’Émergence

Le Coordinateur national des mouvements de soutien, Dr Cheikh Kanté, au nom de la Plateforme des Forces de l’Émergence et de l’ensemble des mouvements affiliés, s’est félicité de l’adoption de la loi sur la réforme constitutionnelle visant à supprimer le poste de Premier ministre, tout en renforçant les pouvoirs législatifs de notre Assemblée nationale. Elle s’est par ailleurs réjouie de la vitalité de notre démocratie « par l’expression plurielle au sein de l’Hémicycle, seul espace consacré aux débats par et pour le Peuple souverain, prouvant ainsi si besoin en était, que le Sénégal reste et demeure un modèle démocratique ».



La Plateforme des Forces de l’Émergence a aussi tenu à rendre hommage au Premier ministre sortant, Monsieur Mahammed Boun Abdallah Dionne, « Il aura permis par son engagement et la conduite de la politique définie par le Président de la République, d’inscrire notre pays, par des taux de croissance jamais égalés, sur la voie de l’Émergence », a-t-elle relevé.



Pour finir, le Dr Cheikh Kanté a engagé la Plateforme des Forces de l’Émergence et l’ensemble des mouvements de soutien à se mobiliser pour accompagner le Chef de l’État dans sa volonté d’améliorer le cadre de vie de nos concitoyens et de bâtir le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous, à travers les 5 initiatives majeures de son quinquennat. Et a réitéré son appel à l’ensemble des forces vives de la nation à répondre à l’invitation du Chef de l’État à un dialogue inclusif sur l’ensemble des questions qui touchent le devenir de notre nation.