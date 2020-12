Suppression annoncée de la ville de Rufisque : L'honorable député Seydou Diouf s'y oppose.

Seydou Diouf député, membre du comité de rédaction de l'acte 3 de la décentralisation, Secrétaire général du PPC et membre de Benno Bokk Yakaar n'est pas d'accord avec la suppression des villes de Rufisque et de Thiès.



Selon lui, « l'argument de la coïncidence des limites territoriales entre les villes de Dakar, Pikine et Guédiawaye pour justifier la suppression des dites villes ne peut s'appliquer à Rufisque et à Thiès dont les limites du département dépassent celles des villes ».



Actuellement en déplacement hors du Sénégal, le SG du PPC promet de revenir largement « sur les arguments historiques, sociologiques, culturels, administratifs et politiques qui plaident en faveur du maintien de la ville en tant qu'instance de péréquation entre les 3 communes dont les disparités budgétaires sont énormes ». « # FOO DEUK ?TEUNGUETH LA DEUK # De Diokoul à Thiawlène, ma ville a une âme », a t-il conclu...