Supposée rencontre entre Boun, ABC et Wade sur instruction de Macky Sall : Ça sent le poisson d’avril!

L’information a fait le tour de la presse. La rencontre annoncée entre le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, le Médiateur de la République Alioune Badara Cissé et Me Abdoulaye Wade au Terrou-Bi pour parler du dialogue lancé par le président Macky Sall ne s’est pas véritablement tenue. Dakaractu à câblé le Médiateur de la République ABC qui a infirmé l’information disant ne rencontrer ni le Premier Ministre Dionne ni Me Wade.

Ce que d’autres sources proches du pape du Sopi ont à leur tour confirmé, apprenant que Wade n’a pas rencontré de délégation envoyée par Macky Sall.

À Dakaractu, nous pensons que cette information relèverait d’un poisson d’avril de nos confrères et que l’information de cette rencontre tant reprise par la presse, n’a pas eu lieu.

Comme quoi...