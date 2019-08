Supposée lettre de Guy Marius Sagna : Le Directeur de Rebeuss dément et précise « je l’ai appelé à mon bureau pour lui demander il m’a dit ne pas être au courant de cette lettre... »

Suite à la lettre écrite par Guy Marius Sagna sur les conditions de vie des détenus à Rebeuss, l’inspecteur Cheikh Tidiane Dia, directeur de la maison d’arrêt de Rebeuss a nié avoir reçu une quelconque lettre.



Mr Dia dit avoir reçu l’activiste Guy Marius Sagna à son bureau qui a lui même nié une lettre adressée au directeur de Rebeuss. Il intervenait ce matin à l’inauguration de la maison d’arrêt et de correction du Pavillon spécial à l’hôpital Le Dantec où les détenus malades seront pris en charge.



Répondant aux questions sur les formalités de fouille, il a avancé : « il y a ce qu’on appelle les règles. Des boxes ont été aménagés à cet efforts et c’est entre le détenu et l’agent. C’est par rapport à tout détenu, il n’y a pas de discrimination chez nous, que ce soit Guy Marius ou quelqu’un d’autre, on gère des milliers de détenus à Rebeuss, on ne peut pas parler du cas d’un seul détenu. »