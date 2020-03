Supposée fuite de deux personnes, Gorgui Mbaye (Gouverneur de Diourbel) précise : « Nous n'avons enfermé personne... Ce qui s'est réellement passé... Les 2 cas sont toujours confinés en salle d'observation »

"Parler de fuite, c'est exagéré. Nous n'avons enfermé personne. Il ne s'agit pas de prison. Ces personnes sont juste confinées quelque part, le temps de terminer la phase d’observation. Si cette manière de donner les informations continue, nous serons obligés de continuer nos réunions mais à huis-clos. Nous ne sommes pas dans le sensationnel. Personne n'est épargnée par cette pandémie..." Voilà la première réaction du gouverneur de Diourbel interpellé par Dakaractu sur la rumeur qui fait état de la fuite de deux personnes placées en quarantaine.



Gorgui Mbaye de préciser qu'il s'agit d'une personne habitant Bambey qui avait pris la fenêtre avant de se raviser. "Il était juste angoissé. Quand il est revenu de son propre gré, il a été testé et ses résultats se sont avérés négatifs. Pour les deux autres, il s'agit de l'enfant du Modou-Modou et d'un directeur d'école qui avaient choisi d'aller vaquer à leurs occupations (à l'école). Présentement, ils sont aussi revenus et ils sont confinés, en observation. On ne peut pas appeler ces comportements de fuite, puisqu'ils sont tous là... "