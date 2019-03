Supposée fraude sur l’importation du sucre : L’UNACOIS tacle la compagnie sucrière

L’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal dans un communiqué a récusé les accusations de fraude sur le sucre distillées par la compagnie sucrière sénégalaise. Une cascade de

contrevérités, entreprise dans le seul but de nuire à la réputation des services techniques de l'État qui en assurent le contrôle et des autorités Gouvernementales compétentes, a dit l’UNACOIS.

« La compagnie sucrière sénégalaise persiste dans sa campagne d'intoxication contre des services techniques de l'État, le Gouvernement et les commerçants sous le prétexte fallacieux d'une éventuelle fraude sur l'importation du sucre. Cette attitude démesurément irresponsable est une cascade de contrevérités, entreprise dans le seul but de nuire à la réputation des services techniques de l'État qui en assurent le contrôle et des autorités Gouvernementales compétentes. Ce chantage maquillé sous des menaces proférées à l'endroit du Candidat Macky Sall durant la campagne électorale en faveur de l'opposition est de nature à jeter le discrédit sur le Gouvernement et les commerçants. Cette pratique ignoble ne passera pas puisqu'il n'y a aucun gramme de sucre frauduleux dans le marché », indique l’association de commerçants.

Le sucre en vente est régulièrement importé sous le contrôle des services de la Douane nationale, sur la base du gap évalué par les services compétents du Ministère du Commerce pour assurer l'approvisionnement correct du marché national compte tenu des limites de production de la CSS concluent Idy Thiam l e P résident National de l’UNACOIS et ses camarades.