Supposée destitution d'Amadou Bâ : Les cadres de l'Apr en rang dispersé.

La supposée destitution du coordonnateur des Parcelles Assainies de l'Alliance pour la République (Apr) constitue un débat houleux au sein des Parcelles Assainies. Les cadres de ladite localité ne fument plus le même calumet et des divergences de positions apparaissaient.



Djibril Bâ, le coordonnateur des cadres de l'Apr des Parcelles Assainies de Dakar a pris part à l'assemblée générale de dimanche. "Lors de l'assemblée générale d'hier, on n'a, à aucun moment, parlé de destitution d'Amadou Ba. Mais il faut noter que depuis la présidentielle 2019, il n'a jamais appelé à une réunion, une rencontre politique pour dégager une quelconque feuille de route. Il n'a pas associé tous les responsables de l'Apr. Il chemine avec ses amis en écartant certains responsables", explique le cadre qui est revenu sur le contenu de l'Ag d'hier convoquée par le ministre d'État Mbaye Ndiaye, selon sa version.



Cependant, Toumani Diallo, lui aussi cadre de l'Apr et proche d’Amadou Ba, balaie d'un revers de main ces propos de Djibril Ba. Selon lui, "ils ont bel et bien parlé de destitution" de son mentor, car dit-il, il était présent à cette réunion. Mais, "ils oublient que seul Macky Sall peut destituer Amadou Bâ, car c'est lui qui l'a nommé coordonnateur. Nous les attendons de pied ferme. Ils doivent arrêter les complots, manigances et chantages."

Selon lui, "c'est le ministre Mbaye Ndiaye qui est à l'origine de cette destitution", pointe-t-il un doigt accusateur...