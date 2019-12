Supposée arrestation de son garde du corps en possession de chanvre indien : Le député maire de Vélingara précise...

L'arrestation du jeune Madia Guèye en possession de chanvre indien continue d'alimenter les débats à Vélingara, sauf que cette fois si certains déclarent que le détenu en question serait le garde du corps du député maire de Vélingara.



Joint au téléphone, Mamadou Oury Baïlo Diallo fait dans la précision et la clarification. Le maire de la commune en question affirme qu'il n'a à sa disposition, aucun garde du corps avant de préciser que Madia Guèye ainsi que d'autres jeunes de Vélingara étaient engagés le temps d'une campagne pour assurer la sécurité des responsables de la coalition présidentielle dans sa commune." Je ne connais même pas ce garçon et je l'ai perdu de vue depuis la campagne", a déclaré le député à l'Assemblée nationale qui précise en outre qu'il n'a jamais eu de garde du corps, aussi bien dans l'exercice de sa fonction de député que de celle de maire dans la commune de Vélingara. Dépité par les accusations dont-il fait l'objet, le maire dit être victime d’agissements de certaines personnes tapies dans l'ombre et qui n'ont d’autre objectif que de ternir son image.

Pour rappel, le jeune Madia Guèye a été arrêté hier à Vélingara alors qu'il détenait par devers lui une quantité de chanvre indien.