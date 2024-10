Supposé vol de carburant dans ses dépôts, Senstock apporte un démenti formel : « Aucun des faits ainsi relatés ne s’est produit dans l’enceinte de SENSTOCK. » 

Par un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu, la Direction générale de la Sénégalaise de stockage, Senstock, a tenu à apporter un démenti formel relativement aux informations relayées par une certaine presse et sur les réseaux sociaux faisant état de vols de carburant dans ses dépôts sis au km 18, route de Rufisque, Mbao. Certaines agences de presse ont affirmé que le vol, impliquant plusieurs acteurs, aurait eu lieu dans les locaux de SENSTOCK. Nous tenons à porter à la connaissance de nos clients et du public qu’aucun des faits ainsi relatés ne s’est produit dans l’enceinte de SENSTOCK.



Poursuivant, la direction générale de ladite société a déclaré. « Nos dépôts sont sous contrôle douanier. » Conformément au contrat de passage signé avec nos clients, lorsque les camions franchissent le cordon douanier, ils sont hors du périmètre de SENSTOCK et ne sont plus sous notre responsabilité. Avant de préciser : « Il convient donc de retenir que les infractions ont été soumises à l’extérieur de notre site et, de ce que l’on sait, des enquêtes menées par la Section de recherches de la Gendarmerie sont en cours pour identifier les auteurs. »