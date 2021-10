Supposé trafic de passeports diplomatiques et de visas : La commission ad hoc se réunit lundi avant d’entendre les mis en cause

La procédure pour une éventuelle levée de l’immunité parlementaire de deux députés de la majorité impliqués dans un trafic de passeports diplomatiques et de visas est enclenchée.



Ce matin, les parlementaires ont, à l’unanimité adopté le projet mettant en place la commission ad hoc ainsi que les membres la composant.



Une fois mise en place, la commission composée de 11 membres de la majorité présidentielle BBY, du groupe Liberté et démocratie et des non-alignés va élire un bureau restreint pour ensuite convoquer les deux députés Boubacar Villiembo Biaye et Elhadj Mamadou Sall.



Après les avoir écoutés, l’Assemblée nationale sera convoquée en plénière pour voir éventuellement si les deux députés seront « dépourvus » de leur immunité parlementaire...