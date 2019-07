Supposé ralliement à Macky Sall : Me Madické Niang dément, assume ses propos tenus à Darou Salam et précise...

Saisissant l’occasion offerte par le Maggal de Darou Salam qui commémore le retour en exil du Vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, le Serviteur du Prohète (SAW), Maître Madické NIANG a magnifié la déclaration du Khalife général des Mourides qui, en recevant Macky SALL, lui a réaffirmé qu’il l’avait confié à Serigne Touba à la veille de l’élection présidentielle.



Madické a tenu à rappeler que c’est la place privilégiée du Cheikh Ahmadou BAMBA parmi les Saints des Saints qui a fait que de Ngalandou DIOUF à Macky SALL, tous les hommes politiques qui ont dirigé le Sénégal ont bénéficié de ses prières ou de celle de ses dignes représentants sur terre pour arriver à leurs fins.



Sautant sur cette occasion, certains hommes politiques de mauvaise foi utilisent des relais dans la presse en ligne et les réseaux sociaux pour déplacer le sujet de la sphère religieuse mouride au champ politique. Par ce biais ils tentent de ressusciter la thèse largement battue en brèche d’un Madické NIANG qui serait prêt à rejoindre le camp du pouvoir.

Une campagne de dénigrement sans raison, ni fondement est donc ouverte sur la personne de Me Madické Niang dans la même veine que celle qui, pendant toute la période de l’élection présidentielle, a été entretenue sur la connivence virtuelle entre Madické et le pouvoir en place.



Finalement, le 24 février 2019, plusieurs personnes seraient mortes de honte aujourd’hui, si le ridicule pouvait tuer suite à la déclaration de Madické NIANG affirmant son ancrage dans l’opposition avant même que la fraude électorale déclarant Macky SALL élu ne soit officialisée.



Aujourd’hui encore, alors que l’homme, le disciple mouride s’exprime pour magnifier la continuité du pouvoir que le Tout Puissant a octroyé à Serigne Touba pour l’éternité et sans aucune arrière-pensée ni connotation politique, avec le cœur et l’humanité qu’on lui connaît, des esprits malveillants tentent d’utiliser cette déclaration pour créer la confusion dans l’esprit des Sénégalais.



Il est certain que ces attaques pernicieuses ont comme fondement l’ascension que connait le Président Madické NIANG dans l’estime et la considération des sénégalais depuis la fin des élections et le témoignage du Khalife général des Mourides sur sa personne. C’est ainsi que le Président Madické Niang a été honoré plusieurs fois, par des distinctions saluant la qualité et l’exemplarité de son engagement. Récemment primé par L’UNACOIS Jappo avec le Malaw d’or de la personnalité politique de l’année 2019, il a aussi été choisi comme étant l’Ambassadeur de la promotion sortante de la faculté de médecine 2019, sans compter qu’il a été plébiscité comme médiateur social par les internautes, qui ont même créé le « Fans Club Madické Niang » et tant d’autres actions menées pour l’honorer.



Devant tant de considération, Me Madické Niang ne saurait poser des actes contradictoires à ses engagements politiques.



Pour clore définitivement ce vain procès d’intention alimenté par un faux débat pour, soit faire oublier le scandale sur nos ressources naturelles pour certains, soit freiner l’ascension de Maitre Madické NIANG pour d’autres, ce dernier réaffirme que :



1. dans le champ politique, il est à part entière membre de l’opposition au sein du Front de Résistance nationale pour défendre les intérêts supérieurs du Sénégal ;



2. en sa qualité de Taalibé Mouride, il assume les propos tenus à Darou Salam et son acceptation totale de la déclaration du Khalife général des Mourides et continuera aussi longtemps que Dieu lui prêtera vie à le considérer comme sa référence.



La Cellule de Communication de Madické 2019