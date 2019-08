Supposé dossier pendant à la CREI : Les partisans de Madické Niang dénoncent une nouvelle cabale, chargent le régime et précisent...

Dans la parution de l’édition de l’Observateur du jour, nous avons pu lire un article faisant état d'un soi-disant dossier pendant à la CREI concernant, entre autres, le Président Madické Niang. Derrière cet article, qui sort du néant, une nouvelle cabale contre Me Madicke NIANG est montée.



Les raisons de cette machination sont certainement multiples mais nous pouvons affirmer que la première est de tenter de ralentir la marche du Président Madické Niang dont la place dans le cœur des Sénégalais grandit de jour en jour avec en perspectives d'autres distinctions qui lui seront décernées par de grandes organisations de la société civile les jours à venir.



En effet l'histoire politique du Sénégal, notamment du PDS, lui donne raison sur tous ces détracteurs et le pouvoir craint que les développements récents puissent lui valoir un renforcement de son leadership dans le camp liberal et au sein de l'opposition. Par ailleurs, le rôle unificateur qu'il joue au sein de cette opposition fait de lui un des stabilisateurs de son unité d'action, ce qui gêne considérablement certains milieux du pouvoir en place.



Il s'y ajoute que la dernière sortie du Président Madicke NIANG dénonçant les abus du Gouvernement dans l'utilisation de la détention préventive pour les affaires Guy Marius SAGNA et Adama GAYE n'a pas plu aux faucons du régime.



Malheureusement leur nouveau coup est cousu de fil blanc car les auteurs ont oublié la déclaration de Mimi Touré que nous citons "Madické fut un client infructueux de la CREI". Sans compter celle de Sidiki KABA qui affirmait qu'il n'y avait pas de dossier concernant Madicke NIANG à la CREI.



Cette nouvelle tentative de diversion pour camoufler le débat persistant sur nos ressources naturelles, à savoir le gaz et le pétrole, ne passera pas comme il en fut avec la dernière diabolisation de "Madicke pion de Macky" morte de sa belle mort.



Nous les jeunes de la Coalition Madicke 2019 prenons l'opinion à témoin et dénonçons fermement ces machinations incessantes contre notre leader Me Madické Niang : un homme honnête intègre, et digne à qui le peuple Sénégalais témoigne chaque jour encore plus d'affection et de considération.



Dakar le 23 août 2019



Pape Modou DIAGNE

Coordonnateur des Étudiants de Madicke 2019