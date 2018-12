Supposé différend entre Balla Gaye 2 et Elton : Balla Gaye 1 parle d'une cabale orchestrée par des ennemis.

Il n'y a rien entre Elton et Balla Gaye 2. Toutes ces rumeurs d'une supposée brouille entre les deux lutteurs n'est rien d'autre que l'œuvre d'ennemis. Balla Gaye numéro 1 qui parle ainsi, avance que les esprits sont plus préoccupés par le combat de l'enfant de Guédiawaye et qu'une fois ce combat terminé, il jouera les bons offices pour réunir Elton et Balla Gaye autour d'une table pour une séance d’explications...