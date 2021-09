Supposé détournement de 25 ha : Des militants de Thierno Alassane Sall pointent un doigt accusateur vers le maire de Thiès-Ouest

Le problème du foncier continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive dans la cité du rail. Des militants de la République des Valeurs ont fait face à la presse pour dénoncer un supposé détournement foncier sur une superficie de 25 hectares.



Selon la porte-parole du jour, Adja Coura Keïta, "des démolitions en série, la période d'expropriation de parcelles à d'honnêtes citoyens et d'espaces verts et d'autres destinés à des lieux de culte et marchés, tout cela c'est fait sous les yeux des autorités et devant des populations incapables de réagir. Aujourd'hui, la mairie de Thiès-Ouest s'apprête à faire, ce mercredi, une délibération sur une superficie de 29 hectares à la sortie de Thiès vers le champ de tir."



Adja Coura Keïta et ses camarades interpellent ainsi, le préfet, le gouverneur et le Président Macky Sall sur la situation du foncier dans la cité du rail.