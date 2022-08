Supposé bourrage des urnes dans le Nord : Mamadou Talla étale ses statistiques pour démontrer la large victoire de BBY.

Après les multiples réactions du camp présidentiel sur la controverse autour du nombre de votants au Fouta, c’est au tour du ministre de l’Éducation nationale, Mamadou Talla, d’apporter la réplique. En conférence de presse, Mamadou Talla et les membres de l’APR de Kanel ont condamné les allégations de la coalition Yewwi Askan Wi qui font état d’un prétendu bourrage des urnes à Matam (le Nord).



« C’est dans un contexte de paix et de démocratie où le pays, toutes obédiences politiques confondues, pouvoir et oppositions réunis, devrait célébrer la démocratie sénégalaise, qu’une partie de l’opposition, a choisi de ramer à contre-courant de l’histoire pour réveiller les démons de la division, de l’exclusion et de la stigmatisation », fulmine, le ministre de l'éducation nationale, Mamadou Talla. Il précise : « nous aurions choisi de ne pas répondre à cette grosse manœuvre si elle n’était pas lourde de menaces pour la stabilité de notre pays avec le risque élevé de saper les bases de notre commun vouloir de vivre ensemble qui est constitutif de notre identité ».



Pour Mamadou Talla, ces propos de l’opposition sont un manque de respect notoire envers les populations du Fouta qui n’ont fait qu’honorer leur contrat de confiance avec le président Macky Sall...